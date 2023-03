Pościg w Chmielnie! 23-latek jechał pod wpływem narkotyków i pomimo sądowego zakazu

Mundurowi w pewnym momencie włączyli sygnały błyskowe i dźwiękowe w celu zatrzymania do kontroli volkswagena. Kierujący jednak nie zareagował na polecenie, przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim. Po kilku minutach mężczyzna porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Wtedy policjanci już bez większych trudności pochwycili uciekającego i poznali prawdopodobne przyczyny jego decyzji...

- Po sprawdzeniu danych w policyjnych systemach okazało się, że 23-letni mieszkaniec pow. kartuskiego ma sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto mężczyzna był pobudzony co wzbudziło podejrzenie policjantów - opowiada sierż. Aldona Domaszk, oficer prasowy KPP w Kartuzach. - Funkcjonariusze zbadali trzeźwość 23-latka oraz przebadali go narkotestem. Badanie wykazało, że mężczyzna może być pod wpływem amfetaminy. 23-latek został zabrany do szpitala w celu pobrania krwi do badań, a następnie spędził noc w kartuskiej komendzie, gdzie został przesłuchany i usłyszał zarzuty.