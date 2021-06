Pościg ulicami Bytowa! 17.06.2021 r. 20-latek pod wpływem amfetaminy uciekał przed policją. Grozi mu więzienie

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego bytowskiej komendy w czwartek, 17 czerwca przed godziną 15:00 na ulicy Przemysłowej w Bytowie zauważyli audi, którego kierowcą był znany im mężczyzna nieposiadający uprawnień do kierowania pojazdami. Mundurowi natychmiast przystąpili do zatrzymania auta, jednak kierujący zignorował ich polecenia i, przyśpieszając, zaczął uciekać ulicami miasta.

Mieszkaniec Bytowa został zatrzymany i przewieziony do komendy. Śledczy ustalili, że 20-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania, a badanie narkotesterem wykazało, że jest pod wpływem amfetaminy. Ponadto jego pojazd był niedopuszczony do ruchu oraz zarejestrowany poza granicami Polski, a pomimo tego mężczyzna umieścił na nim dwie różne polskie tablice rejestracyjne. Jak ustalili mundurowi, pojazd nie miał również obowiązkowej aktualnej polisy ubezpieczenia OC – został usunięty na policyjny parking.