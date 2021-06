Pościg policyjny w gminie Studzienice! 26-latek volkswagenem uderzył w radiowóz. Trzy osoby zostały zatrzymane

- Mężczyzna był pod wpływem marihuany i metaamfetaminy oraz obowiązywały go dwa sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

- Policjanci natychmiast podjęli pościg, w którego trakcie kierujący uderzył w radiowóz, aby zepchnąć go z drogi. Po kilkukilometrowym pościgu mężczyzna wjechał w pole, gdzie nie mógł kontynuować jazdy. Kierowca oraz pasażerowie zaczęli uciekać pieszo. Policjanci natychmiast ruszyli w dalszy pościg pieszy za nimi, wykorzystując również policyjnego psa służbowego

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego bytowskiej komendy w niedzielę (13 czerwca 2021 r.) w gminie Studzienice około godziny 8.30 chcieli zatrzymać do rutynowej kontroli kierującego volkswagenem. Kierowca zignorował polecenia i zaczął uciekać.

Mężczyźni zostali zatrzymani i noc spędzili w policyjnym areszcie, a pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Wszyscy zostali już przesłuchani, a kierujący usłyszał zarzuty i za swoje czyny w najbliższym czasie odpowie przed sądem – dodaje Chamier Gliszczyńki.

Każdy kierowca, który świadomie zmusi funkcjonariuszy do pościgu i nie zatrzyma się mimo wydawanych mu poleceń w postaci sygnałów świetlnych i dźwiękowych, popełnia przestępstwo zagrożone do lat 5 więzienia. Z kolei za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków w trakcie obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi także do 5 lat więzienia.