Portret polskiego rowerzysty. Cyklistą najczęściej jest mężczyzna mieszkający w mieście Agnieszka Kamińska

Agnieszka Bielecka

W Polsce to nadal kobiety najczęściej odwożą dzieci do szkoły i robią zakupy. Wobec tego, częściej jeżdżą samochodami lub środkami transportu publicznego. Jeśli zaś przesiadają się na rower, to zwykle w celach rekreacyjnych - mówi dr Agnieszka Szmelter-Jarosz z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, która prowadzi badania dotyczące wyborów transportowych i wzorców mobilności w Polsce i Europie.