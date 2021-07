Portowa Straż Pożarna Florian zajmie się ochroną przeciwpożarową na akwenach Portu Gdańsk

W ub.r. zarząd portu ogłosił przetarg na ochronę przeciwpożarową od strony wody. Wygrała go Portowa Straż Pożarna „Florian”, która z dniem 1 lipca przejmie obowiązki dotyczące ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwrozlewowej w Porcie Gdańsk. Do zabezpieczenia Portu wykorzystywane będą trzy jednostki holowniczo-pożarnicze klasy FF1 (Ajax Akul i Tytan) należące do „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.

Zostały one wyposażone w zapory przeciwrozlewowe do ograniczania wylewów substancji ropopochodnych, zapory pełnomorskie typu expandi (400 m) i flexi (300 m). Dwie jednostki będą stacjonowały w Porcie Zewnętrznym, a jedna jednostka w Porcie Wewnętrznym. Jednostki są wyposażone w mechaniczny sprzęt do zbierania i neutralizacji rozlewów. Na pokładzie każdej jednostki będzie pełna obsada marynarsko-strażacka, gotowa do podjęcia natychmiastowych działań, umożliwiających pełną zdolność manewrową jednostki 24h/dobę 7 dni w tygodniu.