Port we Władysławowie będzie bazą dla serwisu elektrowni wiatrowej na Bałtyku. To rozwój portu i nowe miejsca pracy

Nowy rozdział dla portu we Władysławowie i dla spółki Szkuner, ale także dla mieszkańców powiatu puckiego. Wszystko za sprawą budowy farmy wiatrowej na Bałtyku, dla której port we Władysławowie będzie bazą serwisową. Projekt BC-Wind zakłada obsługę około 31. turbin wiatrowych zlokalizowanych w odległości około 37 km od portu.

Podpisanie przedwstępnej umowy dzierżawy terenu i nabrzeża, na którym firma Ocean Winds zbuduje swoją bazę serwisową pod farmę wiatrową, odbyło się w piątek, 27 maja 2022 r.

- To jest umowa przedwstępna, do tego potrzebujemy zgody ministra właściwego do spraw morskich, natomiast mamy nadzieję, że to będzie tylko formalność. Dzisiejszym spotkaniem zapoczątkowujemy nowy etap rozwoju portu we Władysławowie - powiedział Witold Wawrzonkoski, prezes Szkuner Sp. z o.o. - Otwiera się okienko, które daje nam ogromną szansę na rozwój. Poprzednio takie okienko otworzyło się 80 lat temu, kiedy nasi przodkowie wybrali to miejsce na budowę największego portu rybackiego (wówczas, w przedwojennej Polsce). Tę szansę Władysławowo wykorzystało. Wokół portu powstało przedsiębiorstwo Szkuner, które w ubiegłych latach było największym przedsiębiorstwem połowów i przetwórstwa rybnego w Polsce. Nasi przodkowie tę szansę wykorzystali. Dzisiaj musimy zrobić wszystko, aby również wykorzystać tę szansę rozwojową, która pojawia się przed nami. Tą szansą jest rozwój morskich farm wiatrowych, rozwój polskiego offshore’u. Wiemy dzisiaj, jak ważne jest to zagadnienie, nie tylko w skali lokalnej, ale powiedziałbym w skali całego kraju, a nawet szerzej. Wiemy, że nie ma odwrotu od rozwoju energii odnawialnej. Morskie farmy wiatrowe są dzisiaj chyba jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym, rodzajem produkcji energii odnawialnej. Serdecznie dziękuję firmie Ocean Winds za to, że wybrała port we Władysławowie. Jest to dla nas niezmiernie ważne. Władysławowo zajęło się tematem offshore’u nieco później, niż porty położone bardziej na zachód, jak Łeba, czy Ustka. Niestety, mamy kilka lat spóźnienia i chcemy ten czas nadgonić. Ocean Winds to jedna z pięciu największych firm na świecie zajmujących się morską energetyką wiatrową. Taka firma nie podejmuje decyzji na podstawie jakiś pozamerytorycznych kryteriów. Tu się liczą wyłącznie efektywność ekonomiczna i korzyści biznesowe. Jeżeli tak znaczący gracz podpisuje umowę z nami, to tylko świadczy o tym, jak dobrym miejscem pod rozwój tego typu inwestycji jest port we Władysławowie.