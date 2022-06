Port rybacki w Pucku bez rybaków? Właściciele kutrów są wściekli, mówią, że zostali wyrzuceni z portu | ZDJĘCIA, WIDEO Magdalena Gębka-Scuffins

Wszystko wskazuje na to, że port rybacki w Pucku pozostanie bez rybaków. Dlaczego? Rybacy cumujący w Pucku wyjaśniają, że doszło do kuriozalnej sytuacji. Co na to zarządca portu (MOKSiR Puck)?