Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy podnosi się po pandemii. Lipiec rekordowym miesiącem pod względem odprawionych pasażerów w historii!

Gdańsk. Lotnisko z rekordowymi statystykami. "Lipiec wszechczasów" w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy

Choć branża lotnicza była jedną z tych, które najbardziej ucierpiały na pandemicznych obostrzeniach, to obecna sytuacja wydaje się wracać do normy. I to z przytupem, bo w lipcu 2022 r. gdańskie lotnisko odwiedziło najwięcej pasażerów w historii. Dotychczas rekordowym miesiącem pozostawał lipiec 2019 r. Wtedy Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy odwiedziło 565 tysięcy pasażerów. Tymczasem ostatni miesiąc zakończył się statystykami na poziomie 568 tys. gości. I to nie koniec, bo potencjał do latania wciąż rośnie.