Port Lotniczy Gdańsk opóźnił loty w nocy z 26 na 27 października. Powód? Brak kontrolerów zbliżania. To kolejna taka sytuacja!

Port Lotniczy Gdańsk opóźni loty. Nie ma kontrolerów. To kolejna taka sytuacja!

To kolejna w ostatnich dniach sytuacja, kiedy lotnisko w Gdańsku opóźnia loty, przypomnijmy, że kilka dni temu pasażerowie skarżyli się na wielogodzinne opóźnienia spowodowane nieobecnością w pracy trzech kontrolerów lotów , którzy poszli na zwolnienie lekarskie.

Jak usłyszeliśmy od Agnieszki Michajłow, rzecznika prasowego Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, sprawa dotyczy jednego kursu z Gdańska do Luton oraz z Luton do Gdańska, te loty zostaną opóźnione, ponieważ na lotnisku w Gdańsku w godzinach 0:30 do 4:00 nie będzie kontrolerów zbliżania.