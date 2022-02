Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy powiększa ofertę! Loty m.in. do Danii oraz Szwecji. Już można kupować bilety

Od 1 maja br. podróżujący z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy będą mogli polecieć do Kopenhagi (Dania) dwa razy w tygodniu (czwartki i niedziele). Dzień później Norwegian poleci do Sztokholmu oraz Helsinek . Do stolicy Szwecji oraz Finlandii przeloty będą w poniedziałki i piątki.

W czerwcu 2022 roku oferta powiększy się o kolejny przelot. Tym razem norweski przewoźnik będzie latał na trasie z Gdańska do Bergen (Norwegia). Oferta będzie dostępna w poniedziałki i piątki. Obecnie Norwegian lata już do Portu lotniczego Oslo-Gardermoen. Średnio przeloty są od dwóch do czterech razy w tygodniu, natomiast od kwietnia częstotliwość połączeń zwiększy się do siedmiu tygodniowo.