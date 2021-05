Port Łeba w Krajowym Planie Odbudowy. Powstanie tam port serwisowy dla farm wiatrowych

Farmy wiatrowe, które planuje wybudować PKN Orlen "Baltic Power", miałyby powstać 23 km od linii brzegowej Łeby i Władysławowa na obszarze 131 km kw. W założeniu to ok. 100 turbin wiatrowych o wysokości nawet 250 m, przy 220 m średnicy wirujących łopat. Do wybudowania i późniejszej obsługi farmy potrzebne będą odpowiednie porty. Port instalacyjny zostanie zlokalizowany w Gdyni, a dwa porty do obsługi serwisowej farm mają powstać w Łebie i Ustce. Inwestycje zostały ujęte w Krajowym Planie Odbudowy. Łeba z własnych środków wykonała koncepcję przebudowy portu, przesłała ją do Urzędu Morskiego w Gdyni, oraz do odpowiednich resortów.

Port Łeba znalazł się w Krajowym Planie Odbudowy