Port Gdańsk zaprasza inwestorów do przetargów na dwie działki w Porcie Wewnętrznym

Działki zlokalizowane są na terenie Poru Wewnętrznego, który w ostatnich latach przechodzi transformację. ZMPG realizuje tam wielomilionowe inwestycje. Kluczową dla funkcjonowania Portu Wewnętrznego była „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi”, która umożliwiła wprowadzenie jeszcze większych jednostek do portu. Ta wieloletnia inwestycja, zakończona w połowie br., obejmowała swoim zakresem nabrzeża o łącznej długości ok. 5 km, oraz 7 kilometrowy tor wodny.

Dzięki modernizacji toru wodnego, zwiększyło się dopuszczalne zanurzenie statków wchodzących do portu wewnętrznego.

- Naszym atutem jest też to, że jesteśmy portem uniwersalnym, bez ograniczeń, wolnym od zalodzenia, głębokowodnym. Baseny portowe mają do 17 m głębokości, co umożliwia przyjmowanie największych kontenerowców świata oraz największych masowców, które wpływają na Bałtyk - wyjaśnia Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk. - Zadaniem zarządu portu jest stwarzanie możliwości. Tak też czynimy. Jeśli teren jest uporządkowany, dobrze uzbrojony, skomunikowany, znajdzie się inwestor. W Porcie Gdańsk mamy jeszcze ponad 100 ha, na których mogą zostać zrealizowane inwestycje.