Port Gdańsk się zaprezentował na „Breakbulk Europe” - największych targach branży cargo i transportu morskiego

Gospodarzem targów był Port Rotterdam, największy w Europie pod względem przeładowanych towarów.

- Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających, a same targi zaowocowały nawiązaniem wielu wartościowych relacji biznesowych - zakomunikował Zarząd Morskiego Portu Gdańska SA

Do Rotterdamu, europejskiej stolicy branży morskiej przyjechało ok. 10 tys. gości z ponad 120 krajów, by wymienić się doświadczeniami i nawiązać kontakty biznesowe. Prezentowały się firmy będące właściciele ładunków, przewoźnicy oceaniczni, spedytorzy, porty/terminale, przewoźnicy ciężcy, firmy produkujące sprzęt przeładunkowy i inne, które są zaangażowane w tę wyspecjalizowaną branżę.

Stoisko Portu Gdańsk znajdowało się w hali 1, tuż obok Discovery Area, jednej z trzech przestrzeni, które przeznaczone zostały dla prezentacji nowych technologii, tematycznych konferencji i spotkań w trakcie targów. Do udziału w targach zaproszeni zostali również kontrahenci portu - PGE, DCT Gdańsk, Balticon, Kador, Vetro, Uni Logistics, Langowski Logistics.