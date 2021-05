Porody rodzinne w Miastku tylko dla zaszczepionych. Pacjentka oburzona, szpital odpowiada

- To dyskryminacja. Przecież szczepienia są dobrowolne. Nikt nie może do nich nikogo zmuszać – denerwuje się nasza Czytelniczka i dodaje, że sprawę zgłosiła już do Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.

– uzasadnia swoją decyzję prezes Szpitala Miejskiego w Miastku Renata Kiempa i dodaje, że to jest także dla bezpieczeństwa osób towarzyszących rodzącej. - Cały czas mamy pacjentów covidowych. Poród rodzinny nie trwa 5 minut. Wizyta osoby, której nie świadczę usługi medycznej przez kilkanaście godzin w szpitalu jest potencjalnym zagrożeniem. Szczepiąc się lub nie, każdy człowiek podejmuje decyzję, czy chce być bezpieczny dla innych, czy nie.

Nie mogę wydzielić stref dla matek, które mogłyby z osobami towarzyszącą przebywać same bez innych pacjentek. Myślałam, że to będzie ukłon w stronę pacjentek. Testy nie gwarantują, że osoba towarzysząca nie jest zarażona, gdyż zawsze może być w tzw. oknie serologicznym. Szczepienie też nie chroni nas przed zakażeniem w 100 procentach ale minimalizuje ryzyko

– wyjaśnia Kiempa. - Chciałam rodzącym pójść na rękę ale jednocześnie zminimalizować ryzyko zakażenia innych pacjentów. To nie jest dyskryminacja a dbanie o pacjentów. Obostrzenia na razie utrzymujemy w tym zakresie do 23 maja. Od 24 maja przestajemy być całkowicie szpitalem z łóżkami covidowymi, co będzie niewątpliwie miało wpływ na nasze dalsze decyzje. Przypominam, jest pandemia i póki co WHO jej nie odwołało. Szczepmy się – apeluje Kiempa.