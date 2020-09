Porodówki w Trójmieście i regionie w dobie koronawirusa. Poród rodzinny na Pomorzu nadal możliwy? Są szpitale bez możliwości wstępu ojca!

Wszystkie pacjentki mają pobierany wymaz i trafiają na odosobnioną salę. W klinice jest przygotowany specjalny oddział izolacyjny z salą do porodu i odrębną salą do cięć cesarskich. Rodząca trafia tu tylko i wyłącznie, w momencie gdy wynik testu na koronawirusa okaże się dodatni.

- Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia poprzez: wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej - informuje Małgorzata Pisarewicz , rzecznik Szpitali Pomorskich.

Obostrzenia związane z obecnością osoby towarzyszącej podczas porodu są ściśle przestrzegane również w gdyńskim Szpitalu Morskim im. PCK. Decyzję o momencie kiedy osoba towarzyszącą dołącza do rodzącej podejmuje lekarz.

W powiecie bytowskim funkcjonują dwa szpitale – w Bytowie i Miastku. W obu placówkach, pomimo pandemii koronawirusa, odbywają się porody rodzinne. Są jednak obostrzenia. - Zgodę na poród rodzinny wydaje lekarz po sporządzeniu wywiadu epidemicznego. To lekarz podejmuje decyzję czy poród rodzinny jest możliwy – mówi rzecznik prasowy Szpitala Powiatu Bytowskiego w Bytowie Ewa Czechowska , a prezes Szpitala Miejskiego w Miastku Renata Kiempa dodaje: - Zgodnie z zaleceniami konsultanta, przy ostatniej fazie porodu i maksymalnie dwie godziny po porodzie, z pacjentką może przebywać jedna osoba – zaznacza prezes.

Partner może być przy porodzie, a także do dwóch godzin po narodzinach. Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin, ale nie ma problemu z dostarczaniem paczek przez rodzinę.

Przed porodem, osoba towarzysząca powinna zamieszkiwać z kobietą rodzącą przez okres m.in. 14 dni. W dniu porodu osoba towarzysząca musi być zdrowa, nie objęta kwarantanną oraz izolacją, bez styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19.W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 kobieta rodząca oraz osoba towarzysząca proszeni są o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów z osobami obcymi przez okres m.in. 7 dni .

Nowe zasady funkcjonowania oddziałów wprowadzono również Kartuzach. Spółka Powiatowe Centrum Zdrowia zarządzająca Szpitalem Powiatowym w Kartuzach, 31 sierpnia zaktualizowała obostrzenia, dotyczące porodów rodzinnych w czasie zagrożenia zakażenia koronawirusem. Możliwa jest obecność wyłącznie jednej osoby towarzyszącej i to po dopełnieniu wielu obostrzeń sanitarnych.

- W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w powiecie starogardzkim, przypadków zachorowania również w szpitalu, czasowo wstrzymane zostały porody rodzinne. Najprawdopodobniej ta sytuacja potrwa przez cały wrzesień - poinformowała Ewa Macholla, rzecznik prasowy Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim.

Decyzja o wznowieniu zostanie podjęta po wnikliwej analizie sytuacji epidemicznej.

Z kolei Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie zablokował możliwość wspólnych porodów w drugiej połowie sierpnia. Szefostwo placówki apeluje również o ograniczenie do minimum osób towarzyszących podczas wizyty w szpitalu. W dalszym ciągu utrzymany pozostaje zakaz odwiedzin pacjentów na oddziałach.

Sytuacja rozwija się dynamicznie również w Szpitalach Tczewskich, gdzie tylko na krótko przywrócone zostały porody rodzinne. Obecnie możliwość przywitania nowego członka rodziny w gronie bliskich ponownie została wstrzymana.

- Byliśmy zmuszeni przyblokować porody rodzinne - mówi Krystian Zwirbulis, ordynator oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalach Tczewskich SA. - Na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym i na razie - przynajmniej nie we wrześniu - raczej nie wznowimy rodzinnych porodów. Czekamy na tzw. zielone światło od konsultantów. Inną sprawą jest fakt, że jesteśmy dość małym oddziałem, w którym rocznie na świat przychodzi około 1000 dzieci.

W szpitalu do dyspozycji rodzących są sale 4-osobowe, a jak mówi ordynator, aż się prosi, żeby było to pokoje 2-sobowe. Tym bardziej nie ma wystarczająco dużo miejsc, aby prowadzić porody rodzinne w zgodzie z obostrzeniami związanymi z COVIDem.