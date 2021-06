Porodówka w szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku wciąż zawieszona. Jak wygląda sytuacja w pozostałych? Czy rodzące mają powód do zmartwień?

Od marca 2021 zawieszono oddział położniczo-ginekologiczny w szpitalu im. Mikołaja Kopernika . Teraz w Gdańsku do dyspozycji są dwie porodówki: na Zaspie oraz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym . Panie mogą wybrać też poród w prywatnym szpitalu, bądź poród domowy – a jak się okazuje, są to coraz popularniejsze opcje.

Przyszłe mamy z Trójmiasta i te z innych miejscowości, które chcą rodzić w Gdańsku, co rusz zadają sobie pytania, czy zostaną bez problemów przyjęte na porodówkę, czy też będą musiały musiały jechać np. … do Elbląga.

Zawieszenie porodówki w szpitalu im. Mikołaja Kopernika

Na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego Copernicus czytamy:

„Informujemy, że w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną Covid-19 w kraju i województwie pomorskim, Zarząd Spółki Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku chcąc zapewnić dostępność łóżek do leczenia pacjentów, a także migrację personelu medycznego do Szpitala Tymczasowego w celu ratowania zdrowia i życia chorych na Covid-19, podjął decyzję o zawieszeniu do odwołania działalności części położniczej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Zawieszenie działalności położniczej nastąpi od 26 marca 2021 roku i trwać będzie do odwołania.