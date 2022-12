Porażki koszykarskich drużyn Arki Gdynia. Kobieca drużyna przegrała z trdnym rywalem, a męska zawiodła. Kontuzja Adama Hrycaniuka

Arka zagrała słabiej w ataku i to miało duże wpływ na to, jak wyglądało to spotkanie. Po pierwszej wyrównanej kwarcie, w drugiej pełna dominacja należała do zespołu gospodarzy. W efekcie po pierwszej połowie meczu Sokół miał już 11 punktów przewagi. To wystarczyło. Po przerwie Arka nie miała pomysłu na to, aby odrabiać straty. Gospodarze kontrolowali wydarzenia na parkiecie i druga połowa zakończyła się remisem. Na domiar złego kontuzji kolana doznał Adam Hrycaniuk.

Rawlplug Sokół Łańcut - Suzuki Arka Gdynia 85:74 (18:18, 25:14, 15:17, 27:25)

Sokół: Corey Sanders 24, Delano Spencer 22, Mateusz Szczypiński 14, Raynere Thornton 10, Adam Kemp 6, Michał Kołodziej 5, Mateusz Bręk 2, Filip Struski 2, Przemysław Wrona 0, Marcin Nowakowski 0