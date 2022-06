Porady ojca Grande na zdrowe życie, cz. 4: Sztuka gotowania zup

Przyjrzyjmy się zatem tym podstawowym, pierwotnym budulcom, z jakich Przedwieczny „ulepił” człowieka. Czym jest ta materia, którą w opowiadaniach Starego Testamentu nazywa się „gliną”? Otóż Stwórca najpierw się zastanowił, po czym wziął wapń, domieszał doń po trochu krzemu, żelaza, kobaltu, magnezu, cynku... wyrobił i zbudował z tego rodzaj rusztowania na planie krzyża. Na czubku osadził coś, co przypominało puszkę z dwiema żarówkami, a co dziś moglibyśmy nazwać centrum zarządzania albo komputerem. Konstrukcja była chwiejna, więc okleił ją mięśniami, poprzetykał żyłami, oplótł 180-kilometrową siecią nerwów, a wewnątrz ulokował 9 fabryk przemiany materii i ogromne „zakłady farmaceutyczne”. Ostatnim pociągnięciem Stwórcy było okrycie całości delikatną, aksamitną, bardzo unerwioną skórą. Po czym tchnął swoją energię, odsunął się o krok i patrzył. Wreszcie powiedział: - Idź, zbieraj, szukaj, dobieraj to, z czego sam jesteś zbudowany...

Zdrowe bomby

Przejdę teraz do konkretów: jakże często z powodu niewłaściwego trybu życia, pośpiechu, narastających napięć wyczerpuje się nasza odporność nerwowa. Znaczy to, że nie zadbaliśmy o odpowiednią ilość magnezu, fosforu, bardzo ważnej witaminy B1, selenu, jodu i cynku. Jeśli nie zwrócimy uwagi na to, co kładziemy do garnka, nie ma mowy, abyśmy mieli szansę wrócić do normalnego samopoczucia. Bywa, że człowieka trapi brak pamięci, wieczne znużenie, bezsenność, pobolewanie głowy, łamanie w kościach, nie może się na niczym skoncentrować... Nie wystarczy wtedy, że zrzucimy wszystko na przedwczesną sklerozę, ale trzeba zrewidować dietę. I okaże się, że w garnku brakuje witaminy B1. W naturalny sposób można ją zwiększyć, jeśli zwiększymy ilość spożywanych warzyw, a także przez jakiś czas będziemy zażywać witaminę B1 w tabletkach (przy bezsenności zalecam dawkę uderzeniową, czyli 3 razy dziennie po 3 tabletki przez 3 dni). Duża ilość tej witaminy jest w drożdżach piekarskich.