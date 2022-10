Poradnik DIY, czyli jak zrobić świecę sojową w zaciszu domowym. Z nami stworzysz swoją świecę marzeń! Instruktaż krok po kroku

Świeca sojowa w domowej odsłonie, czyli do it yourself

W ostatnim czasie na popularności zyskały zapachowe świece produkowane przez niewielkie manufaktury. Pachnące świece to nie nowość na naszym rynku, jednakże od kilku lat widać zwiększone zainteresowanie bardziej ekologicznymi świecami, szczególnie tymi wykonanymi z wosku sojowego.

Świece zapachowe dopełnią nasze wnętrza, a swoim blaskiem i aromatem nadadzą nieco charakteru pomieszczeniom. Na polskim rynku jest wielu producentów świec sojowych. Niektórzy z nich to wieloletni gracze rynkowi, a inni - w wyniku lockdownu postanowili wykorzystać produktywnie czas pandemii i zaczęli tworzyć własne świece. Gustujesz w słodkich zapachach? A może lubisz, gdy otula Cię zapach kwiatów? Jedno jest pewne: każdy znajdzie coś dla siebie!

Jeśli jednak wolisz zrobić własną świecę w domu, ale nie do końca wiesz, jak się za to zabrać to świetnie trafiłaś/trafiłeś! Pomożemy Ci przejść przez cały ten proces, który wbrew pozorom - nie powinien przysporzyć żadnych trudności i problemów. To, co - gotowi?