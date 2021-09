Popularne trasy biegowe w Trójmieście. Miejsca, które biegacze wybierają najchętniej - od łatwych, płaskich, po wymagające, piaszczyste

Trasy biegowe w Trójmieście

Nie brakuje głosów, że Gdańsk, Sopot i Gdynia mają najlepsze trasy biegowe w całym kraju. Nadmorski pas Zatoki Gdańskiej pozwala zaczerpnąć tchu, ale także solidnie zmęczyć się w grząskim piasku plaż. Trójmiejski Park Krajobrazowy pozwala nacieszyć się lasem na ścieżkach miękkich, przyjaznych dla stawów kolanowych. To sprawia, że dobre warunki do treningu znajdzie tutaj osoba przygotowująca się do pierwszego w życiu biegu na 10 km, ale i zaprawiony w bojach ultramaratończyk.

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu czy Gdyni, ale także aktywni turyści mogą sprawdzić się na trasie łączącej trzy mola. Od mola w Gdańsku Brzeźnie, obok najsłynniejszego mola w Polsce - w Sopocie, aż do mola w Gdyni Orłowie jest ok. 9 km. To trasa twarda (kostka brukowa) i płaska. Zaawansowani mogą wybrać wersję niezwykle wymagającą, czyli po plaży. To propozycja znakomita na każdą porę roku. W okresie wakacyjnym, z racji dużej liczby spacerujących turystów, najlepsza wyłącznie o świcie.