Poprawka "antyrozwodowa". Zyskają najubożsi samotni rodzice. Według ekspertów, stracą zarabiający 4 tys. zł brutto i więcej

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Chodzi m.in. o poprawkę dotyczącą rozliczania rodziców samotnie wychowujących dzieci. Obecnie jest tak, że rozliczają się oni wspólnie z dzieckiem. A mówiąc precyzyjnie: rodzic sumuje dochód z dochodem dziecka, nawet jeśli jest on zerowy, następnie podatek w podwójnej wysokości odlicza od połowy tej sumy.

Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ze względu na wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, obecne rozwiązanie byłoby bardziej korzystne dla osób samotnie wychowujących dzieci niż pozostających w małżeństwie. Przedstawiciele resortu uważają, że to mogłoby być powszechnie postrzegane jako nieuzasadnione. A poza tym - jak wskazują - prowadzić do fikcyjnych rozwodów.