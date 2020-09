Ponad 9 tys. interwencji Straży Miejskiej, mniej sprzedanych biletów na molo i straty w opłacie uzdrowiskowej. Sopot podsumował sezon

W związku z trwającą pandemią, nadmorski kurort odwiedziło w tym roku zdecydowanie mniej turystów niż zazwyczaj. Do 25 sierpnia br. sprzedano zaledwie ok. 600 tys. biletów wstępu na molo. W tym samym okresie ubiegłego roku liczba ta sięgała 1 mln .

- To pokazuje skalę pewnych strat w turystyce, przede wszystkim wynikających z późnego rozpoczęcia sezonu. Jeśli chodzi o opłatę uzdrowiskową, tu też zanotowaliśmy znaczny spadek. Do końca sierpnia br. zebraliśmy z tego tytułu ok. 1,1 mln zł . W analogicznym okresie roku ubiegłego ta kwota była wyższa o 700 tys. zł i wynosiła 1,8 mln zł

Utrzymanie czystości na sopockich plażach pochłonęło w tym sezonie ok. 500 tys. zł.

Lato 2020 w Sopocie. Pracowity sezon dla ratowników WOPR

- W mojej 18-letniej karierze był to jeden z trudniejszych sezonów. Liczba akcji, ich skala i poziom trudności nie były spotykane w poprzednich latach. Jeżeli chodzi o liczby to mieliśmy tego lata 89 zdarzeń, w których udzieliliśmy pomocy ponad 100 osobom. 29 z nich dotyczyło bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, 12 – odbywało się pod osłoną nocy. Przeprowadziliśmy też 34 akcje poszukiwawcze

– wylicza Maciej Dziubich, prezes sopockiego WOPR-u.

Niezwykle pracowity sezon mają za sobą także funkcjonariusze sopockiej Straży Miejskiej, którzy poza codziennymi obowiązkami prowadzili przez całe lato także działania związane z COVID-19.

- To był o wiele trudniejszy sezon niż zwykle. Staraliśmy się wypełnić oczekiwania mieszkańców i myślę, że udało nam się to bardzo dobrze – mówi Paweł Zgliński, z-ca komendanta Straży Miejskiej w Sopocie. - Straż Miejska nałożyła w tym sezonie łącznie 1492 mandaty na kwotę 166 tys. zł. 898 mandatów na kwotę ok. 106 tys. zł zostało wystawionych za wykroczenia w ruchu drogowym. Wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach do tego niedozwolonych to 281 mandatów na kwotę 23 tys. zł. Jeżeli chodzi o działania związane z koronawirusem – nałożonych zostało 57 mandatów na kwotę ok. 5 tys. zł. Łącznie podjęliśmy w tym sezonie 9316 interwencji, wylegitymowaliśmy 1878 osób, założyliśmy 1031 blokad na źle zaparkowane samochody i odholowaliśmy 56 aut.