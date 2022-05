Ponad 80 tysięcy osób rocznie w Polsce umiera z powodu palenia papierosów. 35. rocznica Światowego Dnia Bez Papierosa

Pomysłodawcą Dnia bez Papierosa jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), a symbolem kwiaty w popielniczkach. Co roku tego dnia WHO alarmuje o papierosowej epidemii i wskazuje, które regiony i kraje najgorzej sobie z nią radzą.

Obecnie na świecie papierosy pali 1,3 miliarda osób (22 procent całej populacji), z czego 209 milionów osób w Europie (tu odsetek wynosi aż 28 procent). Wynika z raportu WHO European Tobacco Use.

Największy problem ma Europa, ale Polska też nie wypada najlepiej - nad Wisłą papierosy pali 24 procent dorosłych, mamy też wyższy od europejskiego odsetek palących kobiet - 21 procent, wobec 18 procent kobiet w skali Europy. Oznacza, że naszym kraju pali ok. 3 milionów kobiet i ok. 5 mlilionów mężczyzn. I niestety - co także pokazują dane - od blisko 10 lat liczba palaczy w Polsce także oscyluje wokół względnie tych samych poziomów.