Ponad 80 mln zł otrzymali już mieszkańcy Pomorza w ramach programu "Dobry start". ZUS przypomina. Wnioski można składać do 30.11.2022! Przemek Swiderski | Polska Press

Do tej pory środki na wyprawką szkolną w ramach programu „Dobry start” otrzymało ponad 278 tysięcy dzieci z Pomorza. Jak informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Gdańsku, łączna kwota wsparcia przekroczyła 83,5 miliona złotych. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku, mają na to czas do końca listopada.