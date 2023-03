Ponad 7 tys. zł z 43-godzinnego biegu w powiecie malborskim. Opłacił się nadludzki wysiłek mieszkańca Lichnów na rzecz zwierząt

Ponad 7 tys. zł dzięki 43-godzinnemu wyzwaniu

Andrzej Potoczek z Lichnów postanowił, że z okazji swoich 43 urodzin będzie przez 43 godziny wylewał pot, by zwrócić uwagę na istnienie takiej organizacji, jak Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Reks. I na to, że psy i koty znajdujące się pod opieką niewielkiej grupy wolontariuszy non stop potrzebują pomocy.

Lichnowianin wystartował 17 marca o godz. 18, a metę osiągnął 19 marca o godz. 13. W tym czasie przemierzał ścieżkę pieszo-rowerową między Lichnowami a Nowym Stawem, pozwalając sobie tylko na niewielkie przerwy. Głównie biegnąc, a tylko czasem maszerując, pokonał dystans 260 kilometrów.

Sporo osób towarzyszyło mu w tym wyzwaniu, by wspierać na duchu. Natomiast głównym celem było zachęcenie do wpłacania darowizn na internetowej zbiórce założonej przez pana Andrzeja oraz wrzucanie pieniędzy do puszki. Efekty są godne podziwu.