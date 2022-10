Ponad 420 biegaczy na Wyspie Sobieszewskiej. Bursztynowy Festiwal Biegowy dla dużych i małych | WYNIKI I ZDJĘCIA

Bursztynowy Festiwal Biegowy na Wyspie Sobieszewskiej 23.10.2022

Do pełni szczęścia zabrakło tylko ciepłych promyków słońca, ale i tak uczestnicy niedzielnych zawodów w ramach Bursztynowego Festiwalu Biegowego nie mogli narzekać. W drugiej części października dobrze jest, kiedy nie pada rzęsisty deszcz i takiego figla pogoda nie spłatała. Nie było też wietrznie, co na osłoniętych odcinkach Wyspy Sobieszewskiej potrafi zrobić różnicę.

Biegacze oraz miłośnicy spacerów z kijkami mieli do pokonania różne dystanse. Najstarsi rywalizowali na trasie 5,5 km, 10,5 km oraz 21 km. W pierwszej grupie najlepiej spisał się Eryk Mańka ze Starego Dzierzgonia, a jego czas to 22 minuty i 19 sekund. Warto zaznaczyć, że rywalizowali tutaj również strażacy, a z tej grupy zawodowej najszybszy okazał się gdyński pożarnik Andrzej Zaborowski (23.11). Na średnim dystansie nikt nie mógł dogonić Piotra Pobłockiego z Lęborka, który na "kresce" miał czas 40.23. Z kolei najbardziej wymagający dystans 21 km wygrał gdynianin Adam Lewna. Potrzebował do tego godziny, 24 minut i 24 sekund.