Ponad 30 tysięcy interwencji w 2021 roku. Strażacy na Pomorzu podsumowali ostatnie dwanaście miesięcy

Pomorskie. Ile razy strażacy interweniowali w 2021 roku?

Rok 2021, rok pandemiczny pełny był licznych zdarzeń. Przez dwanaście miesięcy strażacy w województwie pomorskim interweniowali 32 731 razy — to wzrost o 634 zdarzenia w porównaniu do roku 2020. Na ponad 30 tysięcy interwencji składa się [b]6101 pożarów , 24 539 miejscowych zagrożeń oraz 2091 fałszywych alarmów.

Szczególnie martwić może wzrost fałszywych zgłoszeń o 212 zdarzeń w porównaniu do roku ubiegłego. Jednak, jak powtarzają funkcjonariusze, czasami lepiej zawiadomić służby, jeżeli coś wzbudza naszą uwagę, aniżeli przejść obojętnie wobec jakiegoś zdarzenia.

W grupie pożarów najwięcej interwencji dotyczyło:

2029 obiektów mieszkalnych,

678 traw,

629 środków transportu,

223 lasów,

165 obiektów produkcyjnych,

151 obiektów użyteczności publicznej.

W wyniku pożarów 29 osób straciło życie. To o 10 osób więcej niż w 2020 roku. Mniej osób odniosło za to obrażenia. Liczba ta w porównaniu 2021 i 2020 roku spadła ze 194 osób do 179, co jednak biorąc pod uwagę większą liczbę ofiar o 10 osób, daje jedynie spadek liczby osób poszkodowanych o 5 osób.