Ponad 250 wypadków, 17 ofiar śmiertelnych. Pomorska policja podsumowuje wakacje na drogach naszego województwa Monika Jankowska

Zostało nam do wykorzystania nieco ponad dwa tygodnie wakacji. Dla większości z nas to czas wypoczynku, natomiast dla policjantów to czas wzmożonej pracy. Pomorscy funkcjonariusze podsumowali swoje działania w pierwszej połowie okresu letniego. Niestety smutny bilans jest taki, że na naszych drogach od początku wakacji do 1 sierpnia 2021 doszło do ponad 250 wypadków, w których zginęło 17 osób, a ponad 300 zostało rannych.