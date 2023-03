Ponad 200 młodych kierowców i kandydatów na kierowców przeszkolono z technik jazdy

Projekt o nazwie „Młody Kierowca” jest wspólną inicjatywą dyrekcji Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego i policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół średnich z naszego regionu, młodych posiadaczy prawa jazdy i kandydatów na kierowców.

- Warsztaty mają na celu uświadomienie zagrożeń i zachęcenie do pogłębiania wiedzy w zakresie ruchu drogowego - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. - Młodzi ludzie mieli sposobność dowiedzieć się od praktyków, jakimi są policjanci i instruktorzy PORD, jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami zachować się na drodze. Słuchacze mieli też okazję wypróbować m.in. symulator dachowania i pasów bezpieczeństwa, a także na własnej skórze odczuć, co dzieje się z autem na śliskiej nawierzchni w bezpiecznych warunkach przygotowanego do tego typu ćwiczeń toru.