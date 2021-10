Ponad 2 mln gospodarstwa domowych może być bez telewizji

Sygnał naziemnej telewizji cyfrowej jest teraz wysyłany w tzw. standardzie DVB-T. To prawie 30 bezpłatnych programów, które można odbierać niemal wszędzie w Polsce za pomocą anten zamontowanych na dachach lub balkonach. W przyszłym roku sygnał DVB-T zostanie wyłączony i zastąpi go nowocześniejszy – DVB-T2. Będzie on obowiązywał w całej Unii Europejskiej i pozwoli oglądać więcej programów niż teraz, a do tego w lepszej jakości obrazu i dźwięku.