Ponad 137 milionów złotych kary dla spółki Kaufland Polska Markety. To efekt kontroli Urzędu Ochrony Klientów i Konsumentów

Jak informuje UOKiK pierwsza kara, w wysokości 124 milionów złotych dotyczy nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Chodzi o relację spółki Kaufland Polska Markety z dostawcami produktów rolnych i spożywczych.

Przedsiębiorca ustalał warunki współpracy z niektórymi z nich już po rozpoczęciu danego roku. W takich sytuacjach, przy przedłużających się negocjacjach umowy na kolejny rok, dostawca nie wiedział, na jakich warunkach realizował dostawy w okresie od początku roku do dnia podpisania umowy.

W nowym kontrakcie - jak informuje w swoim komunikacie UOKiK - często wprowadzane były dodatkowe rabaty lub spółka podwyższała wysokość dotychczasowych, a dostawcy musieli zapłacić wyrównanie z tego tytułu. W praktyce oznaczało to wsteczne obniżenie już zapłaconej ceny sprzedaży produktów do sieci Kaufland za okres od początku roku do dnia podpisania nowej umowy.