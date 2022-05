Ponad 1,2 mln zł w Eurojackpot i główna wygrana w Ekstra Pensji na Pomorzu! Wygrane padły w Świnoujściu i w Słupsku [Lotto 7.05.2022]

Wygrane w Lotto 7.05.2022 i Eurojackpot 6.05.2022

Zakład Eurojackpot, który został zawarty w świnoujskim punkcie LOTTO, to trzecia i do tej pory najwyższa wygrana w Eurojackpot w tym nadmorskim mieście. Warto dodać, że grający zagrał metodą chybił trafił. Liczby wylosowane 6 maja w Eurojackpot to: 5, 6, 39, 49, 50 oraz 10 i 12.

O 5000 zł wypłacanych miesięcznie przez następne 20 lat wzbogaciła się osoba, która 6 maja samodzielnie wytypowała liczby w Ekstra Pensji: 6, 12, 15, 19, 33 i 2. To pierwsza wygrana w Ekstra Pensji w Słupsku, ale już kolejna w grach LOTTO – miasto to liczy obecnie pięciu Lottomilionerów.

W gry LOTTO grać i wygrywać możemy każdego dnia. We wtorek, 10.05.2022, czeka nas kumulacja w Eurojackpot, która wynosi 340 000 000 zł, a także 7 000 000 w Lotto i 1 000 000 w Lotto Plus. Fani Ekstra Pensji codziennie mogą zagrać o dodatkową wypłatę, a transmisja z losowania tej oraz pozostałych gier LOTTO odbywa się o godz. 21:50 w TVP3 oraz na lotto.pl, Facebooku i kanale YouTube.