Ponad 103 tys. testów na koronawirusa w punktach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, z czego ponad 70 tys. w samym Gdańsku

- Testowanie nie jest przyjemne, sam byłem kilka razy testowany. Dużo przyjemniejsze jest szczepienie, pomimo czasem złego stanu samopoczucia, to jest nic w porównaniu do Covid-19. Ostatni pacjent, który zmarł w naszym szpitalu, miał ok. 30 lat. Dziś zapraszamy wszystkich młodych ludzi, żebyśmy spotkali się na szczepieniu, a nie w szpitalu. Wirus jest demokratyczny, atakuje wszystkich. Na Pomorzu jest większy popyt niż podaż na szczepionki. Ludzie chcą się szczepić i zależy im na szczepieniach. Przerwa w dostawach Pfizera trwała parę dni, ale w tym czasie skróciliśmy czas oczekiwania na drugą dawkę szczepienia Astrą Zeneką. Ok. 10 tys. ludzi skróciło sobie czas oczekiwania na drugą dawkę. Po otwarciu w nocy zapisów dla dzieci powyżej 12 roku życia, było już ok. 500 zapisanych dzieci. Na Pomorzu musimy liczyć się z tym, że przyjedzie do nas ok. 1 mln turystów. Im bardziej będziemy zaszczepieni, tym bardziej będziemy bezpieczni we wrześniu - apelował Jakub Kraszewski.