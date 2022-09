Ponad 1000 budynków pozbawionych ciepłej wody w Gdańsku Morenie. Jaki jest powód przerwy w dostawie? Do kiedy nie będzie ciepłej wody?

Wielka awaria cieplna na gdańskiej Morenie. Do kiedy potrwa przerwa w dostawie ciepłej wody?

Robimy wszystko, co w naszej mocy, by jak najszybciej wznowić dostawy. Niektóre z budynków jeszcze dziś popołudniu będą zaopatrzone w ciepłą wodę, reszta najpewniej będzie musiała poczekać do późnego wieczora - informuje rzecznik prasowy GPEC.