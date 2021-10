Ponad 100 mln złotych wyda inwestor na produkcję zielonej energii w województwie pomorskim.

Wykonywany jest ostatni fundament pod turbinę wiatrową.

- Całość budowy łącznie z instalacją i uruchomieniem turbin chcemy zakończyć do marca 2022 roku. Wtedy nasza elektrownia zacznie dostarczać zielony, ekologiczny, bezemisyjny prąd do sieci - wyjaśnia Xavier Canals, członek zarządu spółki DK Farma Wiatrowa.

- Inwestycja w Dębnicy Kaszubskiej to kolejny krok w procesie wdrażania w Polsce zmiany mixu energetycznego, tak istotnego z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dostosowania się do dyrektyw Unii Europejskiej. To też element realizacji Zielonego Ładu oraz ogłoszonego właśnie programu Polski Ład, który kładzie nacisk na rozwój energii z wiatru – zaznacza Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

6 „wiatraków” wytworzy łączną moc 20,7 MW, co wystarczy na zasilenie energią elektryczną ponad piętnastu tysięcy gospodarstw domowych farma przyczyni się do obniżenia emisji CO2 do atmosfery o ponad 50 tysięcy ton rocznie.