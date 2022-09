Pomysły na spacer w woj. pomorskim. Gdzie iść w weekend 17 - 18 września10 najlepszych tras

Trasy spacerowe po woj. pomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. pomorskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Łowcy fok i bursztynu

Początek trasy: Nowy Dwór Gdański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,08 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 305 m

Suma zejść: 308 m

Spacerowiczom trasę poleca Max_c74

Wycieczka piesza w poszukiwaniu fok i bursztynu. Trasa jest dość łatwa do pokonania, ale cały odcinek ujścia Wisły jest pokryty grubą warstwą lodu i trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Foki mimo sporej odległości same podpływają, jak tylko coś je zainteresuje (obserwacja przez lornetkę). Trochę bursztynu udało się pozbierać, ale na większe kawałki nie ma co liczyć.

Nawiguj