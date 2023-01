Pomorze. Zmiany w komunikacji miejskiej. Gdzie zapłacimy więcej, a gdzie ruszą nowe linie?

W Tczewie bilety już podrożały

Cofnąć tę decyzję chce natomiast Partia Razem. Zdaniem jej przedstawicieli spowoduje to spadek liczby pasażerów. To, ich zdaniem, mogłoby spowodować także zwiększenie się liczby samochodów na ulicy Tczewa i wszelkie negatywne skutki z tym związane.

Przewrotu cenowego nie będzie - to na pewno informacja, która ucieszy wielu pasażerów w województwie pomorskim. Wyjątkiem na tym tle jest Tczew , który już w listopadzie podniósł ceny za przejazd. Uchwała została przyjęta i nowy cennik wprowadził wzrost opłaty, ale w 2024 roku. Wówczas normalny bilet będzie kosztował nie 4,80, a już 5 złotych. W przypadku ulgowego będzie to 2,40 w 2023 roku i 2,50 w 2024. Od 2026 będą kolejne podwyżki. Wówczas normalny bilet będzie kosztował 5,20 zł, a ulgowy 2,60 .

Malbork jeździ za darmo, a GRYF nie drożeje

Stoi to w interesującym kontraście do sytuacji mieszkańców Malborka. Ci bowiem nie muszą płacić za przejazd w ogóle. To największe miasto na Pomorzu, gdzie autobusem możemy jechać za darmo. 20 lipca 2022 roku Rada Miasta podjęła odważną decyzję, by od 1 lipca wprowadzić darmowe przejazdy. To zabieg mający na celu popularyzację transportu zbiorowego w mieście, a przedsięwzięcie ma też uzasadnienie ekologicznie.