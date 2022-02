Pomorze wnioskuje o 100 mln zł z Polskiego Ładu. Pieniądze mają iść na drogi i pociągi

Samorząd Województwa Pomorskiego złożył wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

W drugiej edycji programu Polski Ład samorządy mogły złożyć maksymalnie trzy wnioski. Dwa dotyczą przebudowy dróg wojewódzkich, a trzeci zakupu czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim. Najwyższe dofinansowanie, o jakie ubiega się samorząd województwa pomorskiego, dotyczy właśnie tego trzeciego wniosku. Dokumenty zostały złożone w piątek, 4 lutego.

- Konieczność zakupu taboru hybrydowego wynika przede wszystkim z wieloletniego opóźnienia rządu w elektryfikacji linii kolejowej 201 względem elektryfikacji na PKM, za którą odpowiada samorząd województwa – wyjaśnia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

We wniosku czytamy m.in.: „w związku z planowanymi i prowadzonymi robotami inwestycyjnymi na liniach kolejowych i pojawiającymi się w związku z tym trudnościami inwestorów dot. terminowej realizacji harmonogramów dla zamknięć poszczególnych odcinków linii kolejowych, istnieje zagrożenie w ciągłości funkcjonowania transportu. Dla zachowania niezakłóconego działania systemu, szczególne znaczenie ma terminowa realizacja rozpoczętych już projektów modernizacji linii kolejowych nr 201, 214 i 229 oraz elektryfikacji linii nr 201, 214, 229, 248 i 253, które są ściśle związane z obsługą pasażerów na trasach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Planowane do zakupu pojazdy hybrydowe będą mogły, bez przeszkód, kursować po ww. liniach do czasu zakończenia prac inwestycyjnych”.