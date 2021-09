Pomorze: Willa przy jeziorze wystawiona na licytację! Domy i mieszkania na aukcjach u komorników red.

Aukcje komornicze organizowane przez Krajową Radę Komorniczą to zawsze okazja, by w atrakcyjnych cenach kupić np. nieruchomości. Na Pomorzu do wylicytowania jest kilka mieszkań i domów. Ich ceny wahają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilkuset. Jedna z ciekawszych ofert z ostatnich dni to willa we wsi Nadole (powiat wejherowski) zlokalizowana tuż przy jeziorze.