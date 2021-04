Pomorze: Uczniowie klas 1-3 wrócili do szkół. Dzieci się cieszą, rodzice martwią o przeładowanie materiałem. Jak poradziły sobie szkoły?

Co o powrocie do nauki stacjonarnej myślą rodzice? „Dzieci już do końca roku szkolnego powinny zostać na zdalnym nauczaniu”, „Dzieci wrócą do szkół, a nauczyciele codziennie będą robić im kartkówki, po to, żeby nadgonić materiał”, „Uczniowie wrócą, a za chwilę połowa z nich wyląduje na kwarantannie” - takimi opiniami dzielą się zaniepokojeni rodzice. Znalazło się też kilka pozytywnych głosów, wskazujących głównie na to, że mali uczniowie choć trochę odpoczną od siedzenia przed monitorami i spotkają się z kolegami z klasy.

- To nie może być czas sprawdzianów, klasówek, odpytywania. Moim zdaniem powinno się wręcz tego zabronić, a całą uwagę poświęcić na odbudowanie relacji – mówi Dariusz Zelewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Kartuzach.

Zelewski podkreśla, że w jego szkole pierwsze dni tak właśnie będą wyglądać: - Będziemy pracować nad relacjami, nad integracją, będzie zero oceniania, zero sprawdzianów i kartkówek. Chodzi o to, żeby nie zrobić błędu i nie zabić radości uczniów i nauczycieli z powrotu do szkoły. I najważniejsze: nie używamy zdania, że cokolwiek musimy nadrabiać. To oznaczałoby, że coś wcześniej zaniedbaliśmy, a ani uczeń ani nauczyciel niczego nie zaniedbał, tylko robił to, co było możliwe w ramach zdalnego nauczania.

W podobnym tonie wypowiada się Jarek Szulski, pedagog, autor m. in. poradnika dla rodziców i nauczycieli „Nauczyciel z Polski”. Jego zapytaliśmy o to, jak szkoły powinny przygotować się na powrót starszych klas, gdy i one będą już miały taką możliwość.