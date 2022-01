Pomorze. Prognoza pogody na weekend 29-30.01.2022 r. Silne podmuchy wiatru i burze śnieżne. Co jeszcze się wydarzy?

Pogoda w najbliższych dniach nie będzie zachęcać do tego, by wychodzić z domu. Jak przekazuje Pomorski Alarm Pogodowy, w weekend przewidywana jest wichura z porywami do 100 km/h.

W weekend sytuacja wygląda już groźnie, gdyż na przełomie soboty i niedzieli prognozowana jest wichura z porywami 90-100 km/h na Wybrzeżu Słowińskim. Póki co jest to tylko pewne ryzyko, gdyż zostały 4 dni, a to dość sporo w kontekście prognostycznym. Jeśli sytuacja się utrzyma, na pewno od piątku ruszymy dla Was z komunikatami. Z racji weekendu, być może spotkamy się na relacji live po raz pierwszy w 2022. Zobaczymy, co weekend przyniesie, póki co żyjmy tym, co przed nami.