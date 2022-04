Pomorze. Pogoda w czasie majówki. Słonecznie i ciepło, ale 3 maja spodziewane jest ochłodzenie

Pogoda na Pomorzu w sobotę, 30 kwietnia

IMGW przewiduje, że sobota, 30 kwietnia, będzie bardzo pogodna. Spodziewany jest wiatr słaby, północno-wschodni. Niewielkie opady deszczu są możliwe jedynie na wschodzie i w centrum kraju. Temperatura maksymalna w dzień nad morzem będzie wynosiła 10-13 st. C, w głębi województwa będzie o kilka stopni cieplej. Synoptycy przewidują też, że w nocy z piątku na sobotę, wystąpią przymrozki. Kto więc rozpoczął prace ogrodowe, powinien zabezpieczyć uprawy.

Na północy i północnym wschodzie kraju temperatura przy gruncie do –3 st. C. Temperatura minimalna od –1 st. C na Kaszubach i Pojezierzu Pomorskim, około 0 st. C — poinformowało IMGW.