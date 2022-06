Pomorze. Pili alkohol, brali narkotyki, później wsiadali za kółko. Tych kierowców poszukuje policja. Rozpoznajesz któregoś? Zgłoś to!

Nietrzeźwi i po narkotykach wsiadali za kółko. Ściga ich policja na Pomorzu

Policja opublikowała zdjęcia osób podejrzanych o prowadzenie pojazdów pod wpływem środków odurzających. Są to osoby, które pomorscy policjanci szukają z powodu możliwości popełnienia przestępstwa z art. 178a Kodeksu Karnego. Kierowca prowadzący samochód pod wpływem alkoholu lub narkotyków to potencjalny zabójca. Z tego względu pomorska policja publikuje zdjęcia i rysopisy ściganych. Rozpoznajesz któregoś z nich? Koniecznie zgłoś to służbom!