Pomorze. Oszuści znów aktywni. Uważaj na te metody! Tak najczęściej działają złodzieje

Pomorze. Stracili prawie 4 tys. zł. Tak działają oszuści „na pracownika banku”

Przestępcy kontaktują się z ofiarą, podając się za pracownika banku i wprowadzają swojego rozmówcę w błąd, przekonując, że jego dane zostały przechwycone. Następnym krokiem w przestępczej grze jest przekonanie ofiary, aby zainstalowała na smartfonie bądź komputerze aplikację. Jest to program, po zainstalowaniu którego oszuści mają zdalny dostęp do komputera lub smartfona i przejmują nad nim kontrolę. Padają też polecenia, aby akceptować otrzymywane wiadomości sms i ostatecznie zalogować się na konto bankowe. Po zainstalowaniu aplikacji wszystkie operacje, w tym logowanie na koncie są widoczne dla oszustów. Od tej pory sprawcy mogą działać samodzielnie „w imieniu ofiary”, która najczęściej o niczym nie wie. Mogą wyprowadzić wszystkie pieniądze z rachunku oraz zaciągnąć kredyt.

Gdańsk Oliwa. System bankowy uratował mieszkankę. Oszuści „na niedopłatę do rachunku”

Ta metoda oszustwa jest dość znana i wiele osób otrzymało podobne wiadomości sms, najczęściej informujące o niedopłacie do rachunku za energię elektryczną. Pojawiają się też takie, które mówią o nagranej wiadomości w poczcie głosowej. W ostatnim czasie przestępcy wysyłają także wiadomość o zaległej kwocie podatku w Urzędzie Skarbowym. Wiadomość zazwyczaj przychodzi z załączonym linkiem, który odruchowo zostaje kliknięty. Ta czynność powoduje automatyczne zainstalowanie na telefonie szpiegującej aplikacji, dzięki której przestępcy mają nieograniczony dostęp do naszego urządzenia, a co gorsze, także do konta bankowego. W innych przypadkach, po kliknięciu otwiera się strona łudząco przypominająca stronę banku i wystarczy, że ja wypełnimy danymi, a sprawcy przejma nasz rachunek bankowy. W żadnym wypadku nie należy w taki link klikać, a ewentualne wątpliwości wyjaśnić dzwoniąc na oficjalny numer infolinii urzędu, czy instytucji.