Pomorze. Łosie coraz częściej widziane w lasach powiatu kościerskiego. Co na to leśnik Zdobysław Czarnowski?

Rozmowa z leśnikiem Zdobysławem Czarnowskim?

Jeszcze do niedawna łosie kojarzyły nam się raczej ze wschodnim regionem Polski. Tymczasem coraz częściej można je spotkać także w lasach powiatu kościerskiego. Czy te zwierzęta na stałe zadomowiły się w naszym regionie?

Owszem do niedawna łosie kojarzyły się z Polesiem lub Kampinosem, jednak od kilku lat dosyć regularnie przebywają one w kościerskich lasach. O stałym pobycie jeszcze chyba za wcześnie mówić, ale spotykania z nimi nie należą do rzadkości. Pojawiają się w naszych stronach kilka razy w roku. Raz jest to byk, innym razem byk z klępą lub też klępa z łoszakiem. Szacuje się, że obecnie w Polsce mamy kilkanaście tysięcy łosi.

Proszę powiedzieć, jakimi zwierzętami są łosie? Czy należy się ich obawiać? Czy może są przyjaźnie usposobione?