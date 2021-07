Pomorze dla dzieci - ciekawe atrakcje dla najmłodszych w regionie. Które miejsca warto odwiedzić w okolicy? Oto lista wybranych atrakcji

ŚWIAT LABIRYNTÓWAdres: ul. Zwierzyniecka 10, BlizinyŚwiat Labiryntów schowany wśród pięknych łąk i kaszubskich lasów przygotowuje co roku nadzwyczajne labirynty dla dzieci i nie tylko. Jeśli szukacie kształcących atrakcji dla swoich pociech, to koniecznie odwiedźcie Bliziny, niedaleko Przywidza na Kaszubach. Na terenie obiektu znajdują się m.in. labirynty z kukurydzy, drewniane czy małe. Jedno jest pewne - będzie co robić!

Źródło: Świat Labiryntów / Facebook