Pomorze. Bezpłatna rehabilitacja lecznicza z ZUS. Co to takiego i jak działa? Kto może skorzystać?

- O skierowanie mogą starać się pracujący zawodowo, a także Ci, którzy pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy - podaje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego. - Wniosek o rehabilitację leczniczą najlepiej przygotować na druku PR-4, jednak może on też być wystawiony na dowolnym formularzu, a także przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wypełnia go lekarz, u którego się leczymy. Osoba, której wniosek dotyczy, może go złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać pocztą. Wymogi formalne tj. posiadanie przez pacjenta aktualnego ubezpieczenia są sprawdzane przy rozpatrywaniu wniosku.