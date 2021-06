Pomorskie uczelnie akademickie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Na których miejscach znalazły się placówki z Pomorskiego? Sandra Janikowska

Zobacz galerię (9 zdjęć) W oparciu o Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 stworzyliśmy listę pomorskich uczelni, które znalazły się w tym prestiżowym zestawieniu! Sprawdź, na których miejscach znalazły się placówki z Pomorskiem! >> Pixabay Zobacz galerię (9 zdjęć)

Przed maturzystami jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Mowa o wyborze uczelni i kierunku studiów. Aby nieco wspomóc uczniów, portal perspektywy.pl opublikował we wtorek (22 czerwca 2021 roku) tegoroczny Ranking Szkół Wyższych. Na najnowszą, 22. już, edycję czekali nie tylko maturzyści, ale także środowisko akademickie. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to jeden z najbardziej prestiżowych zestawień, w których placówki oceniane są pod kątem jakości nauczania w Polsce. Pierwsze miejsce w zestawieniu tym należy do Uniwersytetu Jagiellońskiego, drugie do Uniwersytetu Warszawskiego. Podium zamyka z kolei Politechnika Warszawska. W rankingu nie zabrakło także uczelni akademickich położonych w województwie pomorskim. Na których miejscach znalazły się placówki z Pomorza?