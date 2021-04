Pomorskie szpitale proponują znaczne ograniczenie liczby miejsc covidowych. Chcą wrócić do leczenia pozostałych chorych

- Mamy bardzo dobrą informację - na Pomorzu jest już prawie 1200 wolnych łóżek covidowych i ponad sto wolnych miejsc pod respiratorami - mówi dr Jerzy Karpiński , dyrektor wydziału zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, pomorski lekarz wojewódzki. - Dyrektorzy zamierzają teraz wystąpić do NFZ z propozycją ograniczenia liczby łóżek covidowych, by zwiększyć liczbę miejsc internistycznych, neurologicznych i urazowo-ortopedycznych.

Każdy z niewielkich szpitali powiatowych zadeklarował natychmiastową gotowość zmniejszenia o 30-40 liczby łóżek przeznaczonych dla pacjentów z SARS-CoV-2. Z kolei szpitale wysokospecjalistyczne, takie jak placówki w Kościerzynie, Chojnicach, Słupsku czy szpitale w Trójmieście, łącznie z UCK zgłaszają o wiele większe ilości zwalnianych łóżek - od 150 do 250. Procedura zamiany przeznaczenia miejsc szpitalnych wygląda następująco: szpitale zgłaszają łóżka do NFZ, który rozpatruje te dane. Ostateczną decyzję wydaje wojewoda, który musi wycofać wcześniejsze decyzje, nakładające na szpitale obowiązek przygotowania miejsc dla pacjentów z Covid-19

- Na razie Narodowy Fundusz zdrowia analizuje plany i zapewne nieco czasu to zajmie - mówi Tomasz Augustyniak, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. - Ważne jest, by odmrażanie zapewniało zaspokojenie potrzeb województwa na łóżka internistyczne.

Co dalej ze szpitalami tymczasowymi?

A co ze szpitalami tymczasowymi? Zdaniem ekspertów gdański szpital w halach AmberExpo powinien nadal działać, by zmniejszyć obciążenie pozostałych placówek i pozwolić im na odpowiednie leczenie pacjentów z innymi schorzeniami. Z kolei wobec szpitala tymczasowego w Sopocie pojawiła się wstępna propozycja przekształcenia go w sanatorium dla pacjentów wymagających rehabilitacji po przejściu Covid-19. Jako wcześniejsze sanatorium MSWiA, placówka jest do tego przygotowana, ma też odpowiednio wykształcony personel. - Propozycja ta zostanie przekazana Ministerstwu Zdrowia w najbliższy piątek i tam zapadnie ostateczna decyzja - twierdzi dr Karpiński. - Możemy spodziewać się odpowiedzi po długim weekendzie.