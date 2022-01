Pomorskie. Silne porywy wiatru, 13.01.2022 r. Wydano ostrzeżenie

Silne porywy zachodniego wiatru najwcześniej odczują mieszkańcy #Kaszub oraz #Wybrzeża. W czwartek od godzin porannych wiatr będzie mógł osiągać wartość 40-50 km/h. W godzinach popołudniowych zacznie się on nasilać: na Kaszubach do 40-60 km/h, a na Wybrzeżu Słowińskim i Półwyspie Helskim 70-80 km/h. W okolicach #Tczewa, czy #Gniewu oraz na wschód, w rejonie Kwidzyna, Sztumu czy Malborka wiatr w tym czasie nie powinien przekraczać 45-55 km/h. Kulminacja nadejdzie nocą z czwartku na piątek i potrwa do piątkowego poranka. Wiatr w pasie od #Łeby po #Hel będzie mógł przekraczać 90 km/h. W okolicach #Trójmiasta i w samym Trójmieście wartości maksymalne będą zapewne oscylować w granicach 80-90 km/h, choć sporadycznie mogą zostać przekroczone. W pozostałej części obszaru zagrożonego (żółty) do 70-80 km/h, poza nią (zieleń) do 50-60 km/h. Silny wiatr pozostanie z nami aż do piątkowego wieczora, choć stopniowo, począwszy od rana, będzie słabnąć. W sobotę odpoczniemy.